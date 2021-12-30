عرقاب: إرتفاع الإنتاج التجاري للمحروقات بنسبة 16.1 بالمائة نهاية سبتمبر

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الإنتاج التجاري للمحروقات بالجزائر سجل إرتفاعا بنسبة 16.1 بالمائة. خلال الأشهر التسعة الأولى لسنة 2021. مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020.

وأشار عرقاب في تصريح ” لوأج”، أن الإنتاج التجاري للمحروقات يكون بذلك قد إنتقل من 104.7 بالمائة مليون طن معادل نفط في نهاية سبتمبر 2020. إلى 121.5 مليون طن معادل نفط في نهاية سبتمبر 2021.

بالإضافةكذلك إلى أن الأمر يتعلق بانتعاش كبير للنشاطات في فرع المحروقات. ويأتي عقب سنة 2020 التي عرفت تراجعا في الإستثمارات و تباطؤ في وتيرة النشاط. كما سجل هذا الأداء أساسا بفضل إرتفاع إنتاج الغاز الطبيعي و غاز البترول المميع على توالي بـ +31 بالمائة و 4 بالمائة.

وفيما يتعلق بحجم الصادرات، أشار الوزير إلى تسجيل توجه تصاعدي قدر بـ 72 مليون طن معادل نفط. أي زيادة بنسبة 22 بالمائة.