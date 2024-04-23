عرقاب: إستحداث 4 معاهد تكوينية متخصصة في المناجم

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بأنه سيتم استحداث أربعة معاهد تكوينية عبر الوطن متخصصة في المجال المنجمي.

وقال الوزير عرقاب، خلال معاينته مركز التكوين التابع للمجمع الصناعي “سونارام” ببلدية لوطاية وذلك في ثاني يوم من زيارة العمل و التفقد إلى ولاية بسكرة. أنه بالرغم من وجود معاهد تكوينية لمهندسين وتقنيين سامين تشرف عليها وزارة التعليم العالي و البحث العلمي. إلا أن القطاع يبقى في حاجة إلى يد عاملة متخصصة في المجال المنجمي سيتم التكفل بها من خلال أربعة معاهد جديدة سيتم إنشاؤها عبر الوطن. مشيرا إلى أن ولاية بسكرة ستحظى بأول معهد في هذا المجال.

وأضاف عرقاب بأن المعاهد المرتقب إستحداثها والتي ستوكل لها مهام التكوين تحت إشراف المجمع الصناعي “سونارام”. ستسمح بتكوين متخرجين ذوي مستوى عالمي. مشددا في هذا السياق على ضرورة التنسيق في إطار الشركة في مجال التكوين مع مؤسسات أجنبية. لأن الجزائر تعتمد في تطوير اقتصادها على المناجم. و ذلك بإتباع طرق سليمة وصحيحة و وفق معايير عالمية في هذا المجال.