عرقاب: إستغلال جميع الشبكات لبلوغ التغطية الكلية بالكهرباء

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أنّ الحكومة تواصل مساعيها لبلوغ التغطية الكلية بالكهرباء وذلك من خلال إستغلال مختلف أصناف الشبكات. بما في ذلك الطاقات المتجددة.

وأوضح عرقاب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، مخصصة للأسئلة الشفوية. أنّ الحكومة تعكف بقرار من السلطات العليا للبلاد، على ربط كل المنازل بالكهرباء على المستوى الوطني. وذلك باستعمال كل الوسائل والشبكات الوطنية لإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وجاء في رد الوزير عرقاب على سؤال للنائب حذيفة زغوان “حركة مجتمع السلم” حول مشاريع الكهرباء بولاية سطيف. أنه ستتم عملية تعميم ربط المنازل بالكهرباء على مستوى القطر الوطني. عن طريق إستغلال جميع شبكات الإنتاج التي تعتمد على الغاز الطبيعي أو عن طريق الموارد الأخرى ومن شبكة الطاقات المتجددة.

وأضاف عرقاب أنّ “العملية متواصلة حالياً إلى غاية ربط جميع المنازل بهذه الطاقة”، كما أكّد عرقاب أنّ ولاية سطيف، استفادت على غرار الولايات الأخرى من عدة برامج للربط بالكهرباء والغاز من بينها البرنامج الخماسي 2010-2014، الذي سمح بربط 4584 مسكناً بالكهرباء، بغلاف مالي قدره 1.705 مليار دج وسمح بالوصول إلى ادخال الكهرباء بنسبة 98 بالمائة بالولاية.

ووضعت الحكومة، بعد اجراء عملية إحصاء للمساكن غير المزودة بالطاقة الكهربائية، كل الإمكانيات بما فيها رصد اغلفة مالية هامة من أجل تلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة كهرباء وغاز على مستوى الولاية، يضيف الوزير، قائلاً إنّ هذه الاحتياجات الجديدة هي نتيجة التوسع النسيج العمراني.

وكشف عرقاب أنّ بعض المناطق المعزولة بهذه الولاية استفادت من عمليات الربط بالكهرباء بعنوان 2020-2021. لصالح أزيد من 2731 منزلا وأن العملية متواصلة على أن تنتهي قبل نهاية السنة الحالية.

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