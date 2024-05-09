عرقاب: إطلاق برنامج هام لتثمين وتطوير القدرات المنجمية للبلاد

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنه تم تسطير برنامج هام لتثمين الموارد وتطوير القدرات المنجمية للبلاد.

وأضاف عرقاب بمناسبة إحياء الذكرى الثامنة والخمسين لتأميم المناجم والسابعة والخمسين لتأسيس سونارام. أن الدولة الجزائرية قررت ان تصبح كل المناجم ملكا لها بعدما استولى عليها المستعمر الفرنسي. حيث سيطرت الدولة الجزائرية سيطرة فعلية على ثرواتها الطبيعية وذلك من خلال إتباع سياسة التأميم التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق التنمية الوطنية بالجزائر.

وأشار الوزير، إلى أنه ومن أجل النهوض بالقطاع تم وضع استراتيجية هامة تمثلت في تحديد الأولويات الأساسية. من أهمها مراجعة الإطار التشريعي، وتوسيع القاعدة المنجمية للبلاد من خلال إعداد برامج للبحث المنجمي،

كما أفاد عرقاب بانه تم تطوير وتحديث رسم خرائط الموارد المعدنية. وانجاز مشاريع هيكلية كبرى. وتنمية رأس المال البشري، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنويع وإثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص. بهدف توفير المواد المنجمية والأولية للقطاعات الاقتصادية من خلال تنمية المشاريع الهيكلية والاستراتيجية لقطاع المناجم. من أجل إنشاءِ صناعةٍ محليةٍ وخلقِ الثروةِ ومناصب الشغل.

كما أضاف الوزير عرقاب، أن قطاع المناجم يمكن إثراء العديد من الصناعات التحويلية بالمواد المنجمية.لذلك وجب العمل على رفع القيمة المضافة لهذا القطاع الى مستوى أعلى بكثير. مشيرا إلى أن تقليص الواردات يوفر للدولة مئات الملايين من الدولارات. ويحقق عائدات وقيمة مضافة لمختلف الصناعات كالرخام وكاربونات الكالسيوم والباريت والفوسفات والكاولين والزنك والذهب وغيرها.

وأكد عرقاب، أن الجزائر أطلقت برنامجا هاما لتثمين وتطوير القدرات المنجمية للجزائر من خلال إجراءات ملموسة. على غرار الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات جنوبنا الكبير وكذا المشاريع الهيكلية الثلاثة الكبرى. بالإضافة كذلك إلى المشروع الأهم وهو مراجعة القانون المنجمي لتكييفه مع المستجدات التي يشهدها النشاط المنجمي وزيادة جاذبيته للمستثمرين. مع المحافظة على المصالح الوطنية.