عرقاب: إطلاق دراسة لإنجاز محطات لتحلية مياه البحر عبر 6 ولايات

قال وزير الطاقة محمد عرقاب، أن البرنامج الإستعجالي لإنجاز محطات تحلية مياه البحر جاء بقرار من رئيس الجمهورية وتوجيهات الوزير الأول.

وأضاف الوزير على هامش إمضاء إتفاقيات إطلاق أشغال إستعجالية لتهيئة محطات تحلية مياه البحر في كل من قورصو، المرسى، والباخرة المحطمة، أنه تم إطلاق هذه المشاريع كمرحلة أولى لإنتاج 150 ألف متر مكعب. وعلى مستوى بلدية برج الكيفان إنتاج 10 آلاف متر مكعب، و80 ألف متر مكعب بقورصو. و60 ألف متر مكعب بالمرسى.

وكشف الوزير، أنه تم الإعتماد على شركات محلية لديها خبرات لإنجاز المشاريع في موعد قصير. كما ستكون هناك محطات أخرى. كما أننا بصدد التحضير للمرحلة الثانية والتي تخص محطات في ولايات الجزائر غرب بسعة 250الف متر مكعب يوميا. و كاب جنات بسعة 400الف متر مكعب يوميا. ومحطات في الطارف 250 ألف متر مكعب. كما أن هنالك محطات قيد الدراسة على مستوى ولايات وهران، مستغانم، سكيكدة، جيجل وبجاية وتيزي وزو. مشيرا إلى أنه مستقبلا ستكون على مستوى كل ولاية محطة لتحلية المياه.