عرقاب: إعادة تشغيل محطة تحلية المياه بتلمسان في أسرع وقت

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، القائم بالأعمال لسفارة ماليزيا بالجزائر محمد عارف بن أحمد تهاريم.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية للبلدين والتي تم وصفها بالاخوية والمتميزة.

كما ناقش الطرفان، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.

هذا وتطرق الوزير إلى الشراكة والتعاون القائم بين البلدين في عدة مجالات، لاسيما منها الشراكة المتعلقة بتحلية مياه البحر.

وأوصى عرقاب، بضرورة العمل على إعادة تشغيل محطة تحلية المياه لسوق الثلاثاء بولاية تلمسان في أسرع وقت ممكن.

ومن جهته عبر القائم بالأعمال الماليزي عن سعي بلاده إلى بذل كل الجهود لدعم وتعزيز العلاقات المميزة مع الجزائر التي تعتبر بلدا اخا وصديقا لماليزيا.

وأكد ذات المسؤول، أنه سيبذل كل جهوده لتعزيز العلاقات الجيدة بين البلدين.

بالإضافة إلى تذليل الصعوبات بين المؤسسات الجزائرية و الماليزية قصد توثيق العلاقات الاقتصادية.