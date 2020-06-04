عرقاب: إنجاز 3 مصافي جديدة بقدرة 5 ملايين طن لكل واحدة

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الحكومة ستلجأ إلى إنجاز ثلاثة مصافي جديدة بكل من حاسي مسعود، بسكرة وتيارت.

وأضاف عرقاب في رده على الأسئلة الشفوية لاعضاء مجلس الأمة، أن قطاع الطاقة برمج إنجاز ثلاثة مصافي جديدة في كل من حاسي مسعود وبسكرة و تيارت بقدرة 5 ملاين طن لكل منها، مؤكدا أنه تم الإنتهاء من الدراسات التقنية والهندسية وتهيئة الأراضي المخصصة لها في نهاية 2017.

وأوضح الوزير، أنه سيتم إنجاز هذه المصافي ضمن مخطط عمل الحكومة في الفترة الممتدة من 2021-2024 والرامي إلى تأمين الإمدادات الوطنية من الوقود على المديين المتوسط والبعيد، وكذا رفع قدرات البلاد في النشاطات التحويلية ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى القضاء على الاستيراد في هذا المجال.

وكشف عرقاب، عن الشروع فعليا في إنجاز مصفاة حاسي مسعود بورقلة والتي ينتظر منها تلبية إحتياجات منطقة الجنوب من الوقود لاسيما من الديازال والذي يتم جلبه من مصفاة سكيكدة وهو ما سيسمح لتوفير مصاريف النقل والتوزيع.

وأضاف الوزير بخصوص مصفاة تيارت أنها ستعرف الإنطلاقة الفعلية للأشغال في 2022.