عرقاب: إنشاء شبكة كهربائية إفريقية مترابطة

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن مشروع لربط الشبكة الوطنية للكهرباء بالشبكة الافريقية “للولوج إلى السوق الافريقية”. من خلال مد خطوط لنقل الكهرباء ذات التوتر العالي والعالي جدا

وخلال تصريح له للتلفزيون العمومي، حول آفاق نشاط تحويل وتثمين موارد المحروقات محليا. أكد عرقاب أن الهدف المسطر يتمثل في رفع نسبة التثمين من حوالي 32 بالمائة حاليا الى 50 بالمائة مستقبلا وهذا في اطار نشاط البتروكيمياء. حيث صار يمنع تصدير خام الحديد وخام الفوسفات لتحويلهما محليا. مضيفا أنه بالنسبة للمحروقات، تم تسطير هدف في اطار مخطط عمل الحكومة وبرنامج سوناطراك للوصول الى تحويل 50 بالمائة من النفط الخام محليا. لتصنيع المواد الاولية للصناعة التحويلية في الجزائر التي يتم إستيرادها حاليا.

أما بخصوص الكهرباء، أكد الوزير أن العمل جار على انجاز مشروع ربط الشبكة الكهربائية لشمال الوطن مع الشبكة الجنوبية. مشيرا إلى أن الأشغال وصلت إلى ولاية المنيعة حاليا، وهذا المشروع الضخم من شأنه تعزيز ربط المحيطات الفلاحية في الجنوب. ودفع التنمية في البلاد بشكل عام.

كما أشار عرقاب إلى مشروع ربط الشبكة الوطنية للكهرباء بالشبكة الإفريقية للولوج إلى السوق الإفريقية. من خلال مد خطوط لنقل الكهرباء ذات التوتر العالي والعالي جدا بالموازاة مع خط السكة الحديدية التي ستصل الى أدرار وتمنراست. مشيرا إلى أن الفكرة هي كيفية إنشاء شبكة كهربائية إفريقية موحدة ومترابطة. علما أن 700 مليون افريقي يعيشون دون كهرباء. مبرزا أن الجزائر تعد بلدا قويا في مجال إنتاج الكهرباء وفي التحكم التام في مجال الطاقة.

وأفاد الوزير أنه في الفترة الأخيرة تم عقد العديد من اللقاءات مع مسؤولين أفارقة تم خلالها بحث كيفيات نقل الخبرة الجزائرية في هذا المجال. مذكرا بأهمية المشروع المتعلق بالخط الكهربائي الممتد نحو اوروبا عبر ايطاليا لتصدير الكهرباء نحو السوق الاوروبية.