عرقاب: إنشاء محافظة للطاقات المتجددة الشهر الجاري

كشف وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، عن إنشاء محافظة للطاقات المتجددة، خلال الشهر الجاري، تضم خبراء ومختصين.

وحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الوزير خلال إشرافه على الدخول المدرسي بتبسة، أن المحافظة ستعمل على تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة، عبر الوطن.

وتهدف المحافظة-يضيف محمد عرقاب- إلى تطوير مجال الطاقات البديلة بالجزائر، للتحول نحو استغلال هذه المادة.

وتعنى هذه المحافظة، برعاية ومتابعة خاصة من طرف الوزير الأول، لخلق طرق مستحدثة، من شأنها تقليص الإعتماد التام على الغاز الطبيعي.

وأبرز الوزير، أهمية الإعتماد على الطاقةالشمسية، كطاقة بديلة من شأنها أن توفر مداخيل إضافية للبلاد، وإنشاء مراكز لتطوير الطاقات المتجددة.

وذكر الوزير، أن الجزائر تمتلك حاليا مركزا واحدا لإنتاج الطاقة الشمسية بالجلفة، مبرزا ضرورة إنجاز مراكز اخرى.

وحول المشروع الوطني الضخم، لإستخراج وتحويل فوسفاط منطقة بلاد الحدبة، بتبسة، قال الوزير، أن المشروع قيد الدراسة التقنية والتحضير له.