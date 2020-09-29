عرقاب: إنشاء منطقتين للذهب بالجنوب.. ولا بد من الإلتزام بدفتر الشروط الخاص باستغلاله

كشف وزير المناجم، محمد عرقاب، أنه من الضروري الإلتزام بدفتر الشروط الخاص بالاستغلال الحرفي للذهب لحماية هذه الثروة.

جاء هذا خلال لقاء جمع عرقاب بأعيان وممثلي المجتمع المدني بولاية تمنراست في ختام زيارته للمنطقة رفقة الوفد الوزاري.

وأضاف أنه لا بد من الإلتزام واحترام مضمون دفتر الشروط الخاص بالإستغلال الحرفي للذهب بما يضمن التنمية المستدامة.

وكذا من أجل الحد من الإستغلال العشوائي لهذه الثروة المنجمية.

وأشار الوزير إلى أن هناك أنشطة غير قانونية في تزايد مستمر وتهافت على هذه المادة المنجمية مما ينجم عنه إلحاق أضرار بالبيئة.

وأوضح الوزير، أن الشروع في الإستغلال الحرفي للذهب في مناطق الجنوب يتماشى مع التطلعات الجديدة لتطوير قطاع المناجم.

وكذا دفع عجلة الإقتصاد الوطني وتنويع مصادره خارج المحروقات، وستعطى الفرصة للشباب لممارسة هذا النشاط في إطار قانوني منظم وشفاف”.

وقال عرقاب، أن الشباب الراغب في استغلال هذا المعدن سيتم تنظيمه في تعاونيات للحصول على تراخيص الاستغلال المنجمي.

وأشار الى أنه قد تم إحصاء 121 موقع في الجنوب الكبير منها 76 موقعا بمنطقة تمنراست.

وكشف عرقاب عن “إنشاء منطقتين للذهب الأولى بتمنراست والثانية بجانت “إيليزي”، وستوكل لهما مهمة شراء وجمع خام الذهب التي يتم إنتاجه من قبل المؤسسات المستحدثة”.