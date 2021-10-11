عرقاب: إنشاء 280 مؤسسة تنشط في مجال التنقيب عن الذهب

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أنه تم إنشاء 280 مؤسسة تنشط في مجال التنقيب عن الذهب.

وقال عرقاب خلال إستضافته بفروم الإذاعة الوطنية، أنه “من خلال المؤسسات المصغرة تحصلنا على 40 كيلوغرام من الذهب الصافي”. وهناك “32 مادة منجمية متواجدة بالجزائر”.

وأضاف في ذات السياق، أنه تم إستحداث مجمّع مناجم الجزائر. وسيكون مجمع عملاق، على شاكلة مجمع سوناطراك. مشيرا في ذات السياق، إلى أن ميدغاز يوفر حاليا ثمانية ملايير متر مكعب من الغاز لأوروبا. وسيصل إلى عشرة ملايير متر مكعب خلال شهر ديسمبر بعد الإنتهاء من أشغال التوسعة”.

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