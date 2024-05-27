عرقاب: إنشاء 4 آلاف كلم من خطوط نقل الكهرباء الجديدة

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مؤسسة سونلغاز لها دور هام في التنفيذ المحلي لمختلف برامج القطاع. ولاسيما فيما يخص الربط الطاقوي من كهرباء وغاز.

وأضاف عرقاب خلال ملتقى مدراء شركات مجموعة سونلغاز ووزارة الطاقة. أن نسبة الربط بالكهرباء بلغت 99 في المائة. والربط بالغاز بلغت 69 في المائة. كما مكّنت البرامج المختلفة التي دعمتها الدولة بقيمة 450 مليار دينار من ربط 2.4 مليون مسكن بالغاز و450,000 مسكن بالكهرباء في السنوات الأخيرة. وبحلول نهاية عام 2025، نهدف إلى ربط 340 ألف مسكن آخر بالكهرباء و 140 ألف مسكن بالغاز. وهو ما يتطلب 140 مليار دينار من الاستثمارات العامة.

كما أوضح الوزير، أنه تم تعزيز بنيتنا التحتية للطاقة خلال الفترة 2020-2024. حيث تم تركيب 4200 ميغاواط من القدرة الكهربائية الجديدة. وإنشاء 4,115 كم من خطوط نقل الكهرباء الجديدة و44,000 كم من شبكة توزيع الكهرباء. بالإضافة كذلك إلى 2,192 كم من شبكة نقل الغاز و43,500 كم من شبكة توزيع الغاز.

على صعيد آخر، ولحماية سلامة مواطنينا وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعها رئيس الجمهورية، تم تركيب 5.6 مليون كاشف لأول أكسيد الكربون في المنازل، من أصل 22 مليون كاشف مستهدف.

وأكد عرقاب، أنه تم إطلاق برنامج الطاقة المتجددة بقدرة 15,000 ميغاواط، بدءا من 3000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والتي تم توقيع عقودها مؤخرا. وفي الوقت نفسه، نعمل على تنفيذ البنية التحتية للتنقل بالكهرباء، حيث تم تركيب 277 محطة شحن، مع هدف تركيب 700 محطة بحلول عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، يجب إيلاء اهتمام كبير للتحضير لصيف 2024. ومن الضروري أن نضمن استكمال كل الأعمال والمشاريع اللازمة لضمان التزويد بالكهرباء. في أفضل الظروف الممكنة خلال فترة الصيف..