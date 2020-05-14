عرقاب: إنفاق أكثر من 340 مليار دينار لربط المنازل بالكهرباء والغاز

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، اليوم الخميس، أنه تم إنفاق أكثر من 340 مليار دينار، لحد الآن، لربط بالكهرباء والغاز.

وفي رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني، أوضح عرقاب، أن الربط بالكهرباء والغاز يحظى باهتمام كبير من طرف الحكومة، والذي يهدف بالاساس الى توصيل هذه المادة الحيوية لكل المواطنين، أينما كانوا خاصة في مناطق الظل.

وحسب عرقاب، فقد سمحت المجهودات المبذولة من طرف الدولة، إلى تغطية شبه كلية للتراب الوطني بالكهرباء والغاز، بحيث بلغت 99%.

وفيما يخص التوزيع العمومي للغاز-يضيف وزير الطاقة- فمن أصل 1541 بلدية تم الى يومنا هذا توصيل 1400 بلدية اي بنسبة 90%.

وأشار أن البلديات المتبقية والبالغ عددها 28، سيتم توصيلها عند الانتهاء من البرنامج الذي هو قيد الانجاز، حيث تطلبت هذه المشاريع إنجاز ما يضاهي 140 الف كيلومتر من شبكة النقل وتوزيع الغاز الطبيعي.

وفي حديثه عن ربط ولاية المدية بشبكة الكهرباء والغاز، أكد عرقاب، موافقة الوزير الأول، عبد العزيو جراد أمس، لإنجاز قنوات الربط في المدية، بلغت تكلفته 4,3 مليار دج.

وحسب وزير الطاقة، سيتم إنجاز المشروع من قبل كوسيدار مدة 24شهر، حيث ستمس القنوات كل من سي محجوب، اولاد بوعشرة الربيعة، حناشي.

وبالنسبة بالسكنات التي لم تربط بالغاز بسبب مرور كابلات الكهرباء ذات التوتر العالي، هناك مشاريع لدراسة هذه الحالات.