عرقاب: ارتفاع إنتاج المحروقات بـ 2.5 بالمائة خلال سنة 2025

من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الأولي من المحروقات بـ 2.5 بالمائة في عام 2025، ليصل إلى حدود 206 ملايين طن مكافئ نفط.

وخلال جلسة استماع له أمام لجنة المالية والميزانية، في إطار دراسة مشروع قانون الميزانية لسنة 2025. أوضح وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب أن الإنتاج الأولي للمحروقات سيزيد العام المقبل بـ 5 ملايين طن مكافئ نفط.

وأضاف الوزير أن زيادة الإنتاج الأولي للمحروقات يعكس الجهود الجارية للرفع من الاحتياطات وزيادة الإنتاج الوطني من النفط والغاز. وتحسين التقنيات المستخدمة في هذا المجال.

وفي الجلسة ذاتها، أشار عرقاب إلى جهود سوناطراك لتعزيز احتياطات البلاد من المحروقات. فالمفاوضات التي جرت منذ صدور قانون المحروقات الجديد سمحت بالتوقيع على عقود مع عدة شركات أجنبية. على غرار “إيني” الايطالية، و”برتامينا الماليزيوريبسول” الإسبانية، و”سينوبك” الصينية و”أوكسي Oxy” الأمريكية، “وتوتال إنرجيز” الفرنسية.