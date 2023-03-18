عرقاب: ارتفاع تكاليف مواد الخام المعدنية تتطلب اشراك القطاع المنجمي

شدد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، خلال فعاليات التظاهرة العلمية. بعنوان ” الموارد المعدنية في الجزائر، تقييم، آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني “، اليوم السبت، أن ارتفاع الطلب على الموارد المعدنية. خلال هذه الفترة التي تعد فترة الدورة العالمية الفائقة للمناجم. تتطلب توفير بدائل من الآن فصاعدا لمجابهة النقائص واشراك القطاع المنجمي بصفة فعالة لمواكبة تطور الاقتصاد العالمي.

في حين، أشار الوزير أن الفترة هاته ستشهد ارتفاعا في تكاليف مواد الخام المعدنية. فحسب توقعات البنك الدولي فإنه بحلول 2050، ستكون هناك زيادة بنسبة 498 بالمائة في الليثيوم، 494 بالمائة في الجرافيت، 460 بالمائة في الكوبات. 189 بالمائة في الانديوم، 99 بالمائة في النيكل، 56 بالمائة في الفضة، 37 بالمائة في النيوديوم، و18 بالمائة في الرصاص…إلخ.

كما يتطلب حسب وزير الطاقة توفير بدائل لمجابهة النقائص، ولا يتحقق هذا إلا من خلال تجميع وتوحيد كافة الوسائل والموارد والكفاءات. لأجل بلوغ الاهداف، لذلك لابد من استخدام تقنيات الاستكشاف الجديدة. وايلاء الاولوية للنهج العلمي من أجل إنجاح تطوير هذا القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني.

تطوير الصناعة وتحقيق التنمية مرهون بالاعتماد على المحلي

كما أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب اليوم، بمناسبة انطلاق أشغال التظاهرة العلمية. التي تحمل عنوان ” الموارد المعدنية في الجزائر، تقييم، آفاق التنمية واستشراف التنقيب المعدني”. المنظمة من طرف وكالة المصلحة الجيولوجية للجزائر. وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية بشأن تنويع واثراء الاقتصاد الوطني بشكل عام. وتطوير القطاع المنجمي بشكل خاص، أن ترابنا الوطني يحتوي على ميادين جيولوجية وهيكلية مختلفة.