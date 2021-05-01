عرقاب.. استلام 3 بواخر لتسويق المنتجات النفطية  قريبا

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم السبت، إنه سيتم استلام، قريبا، 3 بواخر في إطار تسويق المنتجات النفطية “نفطال”.

وأوضح، وزير الطاقة، أن هذه البواخر ستدعم مجمع نفطال، كما ستفيد السوق المحلية، وتوفر المنتجات النفطية في كل ربوع الوطن.

وأشار عرقاب، إلى أن البواخر تزيد من مضاعفة الأمن الطاقوي في البلاد لأنها ستضمن نقل المنتجات النفطية من الشرق للغرب.

وأشرف اليوم، وزير الطاقة والمناجم،على استيلام سفينة “طولقة” التي تعتبر أكبر سفينة ضمن أسطول المؤسسة الوطنية للإنتاج وتسويق المنتجات النفطية.