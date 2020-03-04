عرقاب: “الأوبك+” تعتزم دراسة تخفيض جديد في إنتاج النفط

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب لوكالة الأنباء الجزائرية أن منظمة الأوبك وخارج أوبك تعتزم دراسة تخفيض جديد في إنتاج النفط.

وقال عرقاب أن هناك إجتماعا بشأن تمديد إتفاق التخفيض الساري المفعول .

وأضاف الوزير إمكانية دراسة تطبيق تخفيض هام جديد في الإنتاج من خلال سحب الكميات المتواجدة في الأسواق وغير المستهلكة جراء تفشي فيروس كورونا”.

وسيجتمع أعضاء منظمة أوبك يومي الخميس والجمعة بفيينا النمسا لإقرار الإجراءات المناسبة لوضع حد لتراجع أسعار النفط جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشار الوزير أن المحادثات “سترتكز على أثر وباء فيروس كورونا على تطور الاقتصاد العالمي وحالة العرض والطلب لإتخاذ قرارات مناسبة للجميع”.

وقال انه “ستتخذ إجراءات خلال إجتماع الأوبك الجاري لضمان إستقرار السوق والأسعار و تكون مطابقة لحقائق الأسواق وآمال البلدان المنتجة”.