عرقاب: الإستهلاك العقلاني للكهرباء يضمن الإستمرارية

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مجمع سونلغاز يبذل مجهودات جبارة من أجل توفير الكهرباء للمواطنين بأريحية.

وأشار عرقاب خلال زيارة عمل وتفقد إلى المركز الوطني لتسيير المنظومة الكهربائية، التابع لسونلغاز بجسر قسنطينة. أنه ونظرا للطلب المتزايد على الكهرباء تبذل سونلغاز مجهودات كبيرة للتغطية بالكهرباء في المناطق الصناعية والمنازل والمستثمرات الفلاحية. مضيفا أن زيادة الطلب على الكهرباء في الصناعة والفلاحة هو مؤشر إيجابي.

وأوضح الوزير، أن حدوث عطب أو خلل ممكن ومتوقع في كل الأحيان، غير أن التدخل السريع بالامكانيات الكبيرة والتكوين الكبير لسونلغاز جعل الخدمة نوعية وتحسن الخدمة. مضيفا أن الدولة تدعم سونلغاز من خلال توفير الطاقة التي تخدم الاقتصاد الوطني.

من جهته دعا الوزير إلى ضرورة الإستهلاك العقلاني للكهرباء خاصة خلال فصل الصيف من أجل ضمان الأريحية والإستمرار.