عرقاب: الإستهلاك المحلي لمشتقات النفط بلغ 13 مليون طن

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الإستهلاك المحلي من المشتقات النفطية قد سلك إتجاها تصاعديا مع نهاية سبتمبر 2022. ليصل إلى قرابة 13 مليون طن. مع ارتفاع إستهلاك وقود “الديزل” وغاز البترول المسال ووقود الطائرات”.

وقال عرقاب خلال جلسة إستماع نظمتها لجنة المالية والميزاينة بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 بخصوص قطاع الكهرباء، أن الجهود المبذولة من طرف مجمع سونلغاز سمحت برفع القدرة الإنتاجية للكهرباء خلال الفصل الأول من سنة 2022 إلى حوالي 25.5 ميجاواط مقابل 23.7 ميجاواط سنة 2021. مما يسمح بتلبية الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية في المدى المتوسط والبعيد.

أما بالنسبة لربط المساحات الزراعية والصناعية بالكهرباء والغاز، فقد تم ربط إلى حد الآن حوالي 22280 مساحة زراعية بالكهرباء. و 859 مستثمر بالكهرباء و 314 بالغاز. مشيرا إلى أن البرامج العمومية سمحت منذ 2005 وإلى غاية نهاية 2021. بربط 500 ألف مسكن بالكهرباء و حوالي 5.2 مليون سكن بالغاز الطبيعي. مضيفا أن هذه المجهودات أدت الى تغطية 98 بالمائة من الساكنة بالكهرباء و 65 بالمائة بالغاز الطبيعي.

محروقات: تصدير 69 مليون طن مكافيء إلى نهاية سبتمبر

وبالعودة الى حصيلة قطاع الطاقة، قال عرقاب أن حجم الصادرات من المحروقات قدر بـ 69.1 مليون طن مكافئ نفط مع نهاية سبتمبر 2022. مسجلة مداخيل قدرها 42.6 مليار دولار مقابل 24.1 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2021. أي بارتفاع هام قدره 77 بالمائة. نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز التي قفزت بمعدل الضعف أو أكثر.

كما أضاف الوزير عرقاب، أن إيرادات الجباية البترولية هي الأخرى عرفت إرتفاعا بـ 108 بالمائة لتصل إلى 3856 مليار دج نهاية سبتمبر 2022. مقابل 1857 مليار دج خلال نفس الفترة من سنة 2021. مسجلة كذلك تغطية 120 بالمائة من قيمة الجباية البترولية المدرجة في قانون المالية التكميلي لسنة 2022 والمقدرة بـ 3212 مليار دج.

أما فيما يخص واردات المواد البترولية، فكشف عرقاب، أنها عرفت تراجعا ب-18 بالمائة، مقارنة بواردات 2021. نتيجة إزالة واردات البنزين والديزل التي تم تلبية الطلب عليها بالكامل من قبل الإنتاج الوطني بعد إعادة تأهيل و تحسين أداء المصافي.

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