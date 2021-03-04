عرقاب: الإلتزام بإتفاق تخفيض النفط تجاوز 100 بالمائة

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الإمتثال الشامل لإتفاق تخفيض إنتاج البترول تجاوز 100 بالمائة.

وجاءت النسبة إيجابية بعد الإتفاق المبرم مع منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبيب) وحلفائها، هذه السنة.

جاء هذا على هامش أشغال الإجتماع الـ27 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة إتفاق الأوبيب وخارج الأوبيب التي انطلقت أمس.

وأوضح عرقاب، أن تقرير تقييم اللجنة التقنية المشتركة حول مستوى إلتزامات تخفيض إنتاج البلدان المشاركة في إعلان التعاون لشهر جانفي 2021، قد أكد إحترام الحصص المحددة من حيث تخفيض مستويات الإنتاج.

وأضاف عرقاب، أن هناك إلتزام بلدان أوبيب+، بتحسين أسعار برميل النفط التي تبلغ حاليا أزيد من 63 دولار بالنسبة للبرانت.

وأوضح الوزير، أن حملات التلقيح التي أجريت على المستوى العالمي قد أثرت على سوق البترول مما ـأدى إلى استئناف محتشم للطلب على النفط”.

وأكد وزير الطاقة، أن أشغال الاجتماع الـ27 للجنة الوزارية المشتركة لمتابعة إتفاق الأوبيب وخارج الأوبيب ستتواصل افتراضيا.

كما سيتبعها الإجتماع الوزاري الـ14 للأوبيب وخارج الأوبيب الذي سيتم خلاله إتخاذ قرارات حول مستويات الانتاج للثلاثي المقبل”.

وقال:”اتفقنا اليوم على مواصلة الاجتماعات الشهرية لمتابعة وضعية سوق النفط وذلك في مصلحة البلدان المنتجة والمستهلكة”.