عرقاب: الإنتقال الطاقوي سيسمح بالتحكم في الإستهلاك الوطني للطاقة

أكد وزير الطاقة، محمد عرقاب، أن التوجه نحو الإنتقال الطاقوي الذي تضمنه برنامج مخطط الحكومة، من شأنه أن يساهم في عملية التحكم في الإستهلاك الوطني للطاقة.

وقال عرقاب، اليوم الأحد خلال إستعراضه لبرنامج قطاعه في إجتماع الحكومة مع الولاة، أن “توجه الحكومة نحو الإنتقال الطاقوي سيخلصنا نهائيا من إنتاج الكهرباء من الغاز”.

وأكد عرقاب أن برنامج قطاع الطاقة الجديد يهدف أساسا غلى “التحكم في الإستهلاك طاقوي بالبلاد، وكذا السعي من أجل تغيير نموذج الإستهلاك الوطني وتحويلها إلى الصناعات البتروكميائية”.

وقال عرقاب أن “الإنتقال الطاقوي سيكون دون التخلي بهائيا عن المحروقات”.

وبخصوص الإستهلاك الوطني للطاقة، كشف عرقاب أن الإستهلاك الوطني للكهرباء والغاز سجل نموا سنويا بلغ الـ14 بالمائة.

كما إقترح عرقاب عدة محاور لمناقشتها مع أعضاء الحكومة، وأكد أن قطاعه سيسهر على تنفيذ كل التعليمات اللازمة ميدانيا.

وأشار عرقاب أن برنامجه الطاقوي يولي أهمية كبيرة للمناطق النائية والحدودية، حيث أشار “أن تزويد المدارس بالكهرباء والغاز في المناطق النائية يعتبر من بين الأولويات”.

وأشار في ذات السياق إلى وضع مخطط جديد سيمس المناطق الحدودية، وإطلاق نموذج طاقوي جديد، وقال أن “العمل على تجسيد ذلك سيكون بالتعاون مع الجماعات المحلية والإقليمية”.