عرقاب: الإنتهاء قريبا من تعديل منشور ربط المناطق السكنية بالغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن مصالحه بصدد الإنتهاء من تعديل المنشور الوزاري المتعلق بتحديد المواصفات. والإجراءات التقنية لتصميم وإنجاز منشآت توزيع الغاز الطبيعي. ما شأنه السماح بربط المناطق التي لا تتوفر على شبكات الصرف الصحي بالغاز الطبيعي.

وأوضح عرقاب خلال جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني. أن عملية تعديل المنشور الوزاري المتعلق بتحديد المواصفات والإجراءات التقنية لتصميم وإنجاز منشآت توزيع الغاز الطبيعي. ستسمح بتوصيل الغاز الطبيعي إلى البلديات البعيدة عن الشبكة والتي لا تتوفر على شبكات الصرف الصحي.

وأضاف عرقاب، في رده على سؤال للنائب عبد الحليم زكور “جبهة المستقبل” المتعلق بربط منطقة لرباع (باتنة) بشبكة الغاز الطبيعي. أنه “طبقا للأحكام التشريعية المعمول بها، فإن عدم توفرها على شبكة الصرف الصحي يبقي ربطها محظورا حاليا. كما أن القطاع باشر في تعديل أحكام المنشور الوزاري المتعلق بتحديد المواصفات والاجراءات التقنية لتصميم وإنجاز منشآت توزيع الغاز الطبيعي. والتي هي في طريق الإنتهاء، ما سيسمح بعملية توصيل الغاز الى البلديات التي تواجه هذا المشكل عبر التراب الوطني.

وفي رده على سؤال للنائب أحمد لخضر جوادة (حركة مجتمع السلم) المتعلق بتأخر إنجاز أشغال ربط الكهرباء بالمناطق البعيدة على الشبكة بولاية سطيف. أرجع عرقاب ذلك إلى إعادة برمجة المشاريع وفقا لتقدم الدراسات التقنية التي تتطلب وقت وغلاف مالي إضافيين.

كما تم إعداد إحصاء شامل للسكنات غير المربوطة بالشبكة الكهربائية بالتنسيق مع جميع بلديات الولاية. بالإضافة كذلك إلى أنه سيتم التكفل بعملية ربطها بالشبكة الكهربائية في إطار برنامج تزويد مناطق الظل بالكهرباء التي رصدت له مبالغ مالية “هامة”.

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