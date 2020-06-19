عرقاب: الإنتهاء من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الوزارة إنتهت من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، والذي ينتظر منه إستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.
وأفاد عرقاب خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النصوص ستعرض في وقت قريب على الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها.
وستكمل هذه النصوص الجديدة قانون المحروقات المصادق عليه نهاية العام الماضي، لتشكل بذلك قاعدة قانونية مكتملة تسمح باستقبال المستثمرين الأجانب في مجال المحروقات وفقا للمعايير العالمية المتعارف عليها.
وأضاف الوزير أن هذه النصوص ستجسد إستراتيجية قطاع الطاقة التي تضع تعزيز انتاج الجزائر من النفط والغاز ضمن أولوياتها الرئيسية، مؤكدا بأن الجزائر مطالبة بإيجاد بدائل ملموسة تحرك الاستثمارات في قطاع المحروقات في ظرف لا يتعدى سبعة سنوات.
وأشار عرقاب، إلى أن المساحة المستغلة من المجال المنجمي الوطني في قطاع المحروقات لا تتعدى 38 بالمائة من مساحته الإجمالية والمقدرة بحوالي 1،5 مليون كم2 وهو ما يستدعي إنجاز المزيد من الاستثمارات في المساحات غير المستغلة.
وأضاف الوزير أنه أمام تردد الشركات النفطية العالمية في الجزائر بسبب منظومتها القانونية، كان لابد من إعتماد قانون جديد للمحروقات من شأنه تحفيز المستثمرين الأجانب، خاصة وأن ثمار القانون بدأت تظهر فعلا من خلال التوقيع على عدد هام من مذكرات التفاهم مع كبريات الشركات النفطية منذ جانفي الماضي.
التعليقات (0)