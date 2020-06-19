عرقاب: الإنتهاء من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد

كشف وزير الطاقة محمد عرقاب، أن الوزارة إنتهت من إعداد النصوص التطبيقية لقانون المحروقات الجديد، والذي ينتظر منه إستقطاب المزيد من المستثمرين الأجانب.

وأفاد عرقاب خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2017، أن هذه النصوص ستعرض في وقت قريب على الحكومة ومجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليها.