عرقاب: الإنتهاء من ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء نهاية السنة الجارية

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن تكلفة ربط المستثمرات الفلاحية بالكهرباء قدرت بـ 84 مليار دينار. كما سيتم الإنتهاء من ربط جميع المستثمرات نهاية السنة الجارية.

وأشار عرقاب، أنه تم تسجيل 84 مليار دينار كتكلفة لربط الكهرباء بالمستثمرات الفلاحية. حيث تم ربط 30 الف مستثمرة فلاحية. على أن تنتهي من ربط جميع المستثمرات نهاية 2023.

وأشار عرقاب، إلى أن الفلاحين لديهم أسعار تفضيلية للطاقة. حيث أن متوسط أسعار الكيلواط في الجزائر من أضعف الأسعار في العالم. كما أن فواتير الفلاحين تأتي مرتفعة بسبب إرتفاع إستهلاك الكهرباء في وقت الذروة.

وأوضح الوزير العرقاب في سياق مغاير، أن الجزائر تمتلك 51 بالمئة من شركة أسميدال لصناعة الأسمدة. حيث أن شركة أسميدال بفروعها توفر جميع الأسمدة الفلاحية. وأسعارها مدعمة ولم نغير السعر رغم ارتفاع السعر العالمي الذي ارتفاع 4 مرات. مشيرا إلى أن هناك عمل حكومي بين وزارات الطاقة، الفلاحة و التجارة لترقية الفلاحة حيث سطرنا برنامج التنمية الفلاحية.