عرقاب: التحضيرات جارية لتصدير الكهرباء عن طريق البحر نحو أوروبا

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن التحضيرات والدراسات جارية لتصدير الطاقة الكهربائية عن طريق البحر نحو أوروبا.

وقال وزير الطاقة، في تصريح لوسائل الإعلام لدى إشرافه بالمنطقة الفلاحية “ضاية البقرة” ببلدية بريزينة بولاية البيض. على تدشين المحطة المتنقلة لإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز 20 ميغاوات. أن الجزائر أصبحت قطبا كبيرا في إنتاج الطاقة الكهربائية بـ 25 ألف ميغاوات مما جعلها من الدول الرائدة في حوض المتوسط في إنتاج هذه المادة الحيوية.

كما أشار عرقاب، إلى أنه تجري حاليا التحضيرات والدراسات وبعض الإجراءات مع شركاء الجزائر الأوروبيين لإنجاح هذه العملية. وسيتم إنتاج هذه الطاقة الكهربائية الموجهة للتصدير نحو أوروبا عن طريق الغاز الطبيعي. وعن طريق المحطات المستقبلية للطاقة الشمسية التي سوف تلعب دورا هاما في تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا.

في سياق آخر وفيما يتعلق بمشروع أنبوب الغاز القادم من نيجيريا مرورا بالنيجر و الجزائر وصول إلى أوروبا. أكد عرقاب أن هذا الخط في مرحلة متقدمة جدا من ناحية الدراسات ولم يتبق من إنجاز هذا الخط سوى 1800 كلم. من أصل 4 آلاف كلم موزعة على الدول الثلاثة. مشيرا الى أن إنشاء هذا الأنبوب الهام سيكون لبنة كبيرة للتعاون ما بين الدول الإفريقية في مجال الطاقة.

من جهة أخرى أفاد عرقاب بأن عمليات الإستكشاف الخاصة بالغاز في المياه الإقليمية الجزائرية في حوض المتوسط جارية من طرف مجمع سوناطراك. ضمن البرنامج التطويري للمجمع وذلك بالتنسيق مع شركاء أجانب”.

و كان الوزير قد وقف بالمنطقة الفلاحية “ضاية البقرة” ببلدية بريزينة على مراحل إنجاز ومهام المحطة المتنقلة لإنتاج الكهرباء عن طريق الغاز 20 ميغاوات التي تم انجازها من طرف شركة سونلغاز بتكلفة إجمالية فاقت 232 مليون دينار. والتي سيتم من خلالها ضمان تغطية المناطق الفلاحية لبريزينة. بما فيها المحيطات الفلاحية بالمنطقة التي تتجاوز مساحتها الإجمالية 200ألف هكتار.

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