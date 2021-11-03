عرقاب: التحضير لتفعيل 5 مشروعات قريبا للتنقيب عن الذهب

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن تحضيرات جارية لتفعيل خمسة مشروعات للإستغلال الصناعي للذهب.

وقال الوزير أمس أنه سيتم إنجاز هذه المشروعات من طرف مؤسسات جزائرية بالتعاون مع شركات أجنبية. مع استحداث مناصب شغل لفائدة سكان المناطق التي ستنشأ فيها.

بالمقابل فإن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذا النشاط الذي فتحته أمام الشباب الراغبين للإنخراط في الإستغلال الصناعي للذهب.

ولتشجيع هؤلاء الشباب، سيتم إنشاء 4 مستودعات في الولايات الجنوبية على غرار إليزي وتندوف وجانت لتجميع الذهب الذي جناه المستغلون التقليديون على عمق لا يتعدى 5 أمتار. بحيث بلغت الكمية المتحصل عليها خلال أربعة أشهر 46 كيلوغرامًا.

وفي معرض حديثه، ذكّر الوزير بالأهمية التي توليها مختلف القطاعات المعنية بهذا النشاط، من خلال التحقق من مصداقية نتائج المخابر المكلفة بتحديد محتوى الذهب في الأحجار التي إستلمته.

بالإضافة إلى أن قطاع المناجم يشكل البديل الأساسي للطاقات الأحفورية. كالأسمدة مثل اليوريا 46 والتي تباع أكثر من البترول.

كما أوضح الوزير أن الأمر سيتجسد مع الشريك الصيني بخصوص مركب الفوسفات بغار جبيلات قبل نهاية شهر نوفمبر مادام أن الملف بلغ مرحلته النهائية.

وكشف أن الطرف الصيني اقترح طريقة تسمى “بليندينغ” ستسمح بتحسين نوعية الفوسفاط المستخرج من مناجم غار جبيلات. والذي يحمل الكثير من الفوسفور، وهو ما سيسمح بتسويقه”.

طالع أيضا

عرقاب: ذروة إستهلاك الكهرباء بلغت 16 ألف و224 ميغاواط أوت المنصرم