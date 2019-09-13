عرقاب: التطبيق الصارم لخفض الإنتاج أهم محادثات إجتماع أوبك وخارجها

قال وزير الطاقة محمد عرقاب خلال مشاركته في إجتماع أوبك أن المحادثات تمحورت بتخفيض الإنتاج حسب ما اتفق عليه.

حيث شدد الوزير على ضرورة تطبيق إلتزامات دول الأعضاء وخارجها بتقليص الإنتاج ب1.2 مليون برميل يوميا لضمان إستقرار سوق النفط.

وحسب بيان لوزارة الطاقة إتفقت دول الأعضاء على مواصلة الجهود لتحقيق التوازن والإستقرار بالسوق لمصلحة المنتجين والمستهلكين.

وأشارت الوزارة في ذات البيان أن الوزراء إتفقوا على حث الدول التي تخطت مستواها الإنتاجي للإمتثال للإتفاق خلال شهر أكتوبر.

كما تم تمديد هذا الإتفاق لفترة إضافية تدوم 9 أشهر وذلك إلى غاية 31 مارس 2020.