عرقاب: الجباية البترولية بلغت 1852 مليار دينار سنة 2020

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب ، أن الجباية البترولية تدفع كل شهرين، وبلغت سنة 2019، 2696 مليار دينار.

وأضاف الوزير خلال رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أن الجباية البترولية بلغت 1852 مليار دينار سنة 2020.

وأوضح الوزير، أن سبب انخفاض الجباية البترولية ، راجع إلى انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا.

وأوضح في سياق ذي صلة، أن سوناطراك واجهت عدم استقرار من ناحية القيادة منذ سنة 2010.

وكشف الوزير، أن العديد من الإطارات تقاعد ومنهم من ذهب للعمل في الخارج ومنهم من ارتبطت اسماؤهم بقضايا في العدالة.

وأفاد عرقاب، أن التغيرات الأخيرة لديها نظرة إحترافية واستشرافية ومتوسط عمرهم 52 سنة.