عرقاب: الجزائر اليوم وجهة استثمارية بامتياز وهي همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا

قال وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أن الجزائر اليوم وجهة استثمارية بكل امتياز وهي همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا.

وجاء هذا خلال فعاليات انطلاق أشغال المائدة المستديرة لريادة الأعمال الجزائر-إيطاليا بحضور وزير الدولة. وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي لإيطاليا أنطونتو تاجاني.

وأكد عرقاب في كلمته بالمناسبة، أن هذا الاجتماع ينعقد في ظل رغبة كبيرة لتطوير التعاون والشراكة بين البلدين. في شتى المجالات، وأضاف بالقول ّ”تربطنا علاقات دبلوماسية على أعلى المستويات مع إيطاليا”.

كما أشار وزير الطاقة في كلمته أن الجزائر اليوم وجهة استثمارية بكل امتياز وهي همزة وصل بين إفريقيا وأوروبا. وهناك جملة من الإجراءات تم اتخذتها بقيادة رئيس الجمهورية لتسهيل جذب الاستثمار الأجنبي والجزائر ورشة مفتوحة للاستثمار، يضيف الوزير.

من جهته أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونتو تاجاني، أن الشراكة بين البلدين جيدة وسيتم العمل على أن تكون أكثر قوة.

وقال أنطونتو تاجاني “إلتقيت برئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكانت مناسبة لبحث فرص الشراكة في قطاعات عديدة وأهمها الطاقة”

يشار أن أشغال المائدة المستديرة لريادة الأعمال الجزائر-إيطاليا عرفت حضور وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوسف شرفة، ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولى ورجال أعمال من البلدين.

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