عرقاب: الجزائر بلد موثوق فيه بالنسبة لتصدير الغاز الطبيعي والبترول

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، أن الجزائر بلد موثوق فيه بالنسبة لتصدير الغاز الطبيعي وكذلك بالنسبة للبترول بعقود طويلة المدى والكميات الكبيرة التي يتم ضخها في السوق الاوروبية والاسواق الاخرى على غرار الاسيوية

وأوضح الوزير في تصريحات للتلفزيون العمومي، ان الهدف الان هو تطوير الانتاج والزيادة فيه وتكثيفه.

وكشف ذات المتحدث، ان رئيس الجمهورية طلب منهم الوصول الى 200 مليار متر مكعب في السنة في الفترة القليلة القادمة.

مشيرا الى انه يتم انتاج 137 مليار متر مكعب من الغاز، ويتم العمل بجهد من اجل الوصول في فترة قصيرة الى هدف 200 مليار متر مكعب في السنة.