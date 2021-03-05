عرقاب: الجزائر تتوجه نحو الإكتفاء الذاتي من الحديد سنة 2025

الوطني
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عرقاب: الجزائر تتوجه نحو الإكتفاء الذاتي من الحديد سنة 2025
بقلم أمينة داودي

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أنه يتوقع أن تتخلى الجزائر عن إستيراد مادة الحديد خلال سنة 2025.

وأوضح الوزير في حوار خص به مجلة ” الشعب الإقتصادي” أن مشروع غار جبيلات سيرفع من وتيرة إنتاجه تدريجيا لتبلغ 12 مليون طن من الحديد سنويا إبتداء من 2025.

وأفاد عرقاب، أن المنجم سيصبح بإمكانه أن يغطي كل النشاط التحويلي للحديد في الجزائر.

وستتمكن الخزينة العمومية، أن توفر نحو 2 مليار دولار سنويا لدى التوقف التام عن إستيراد هذه المادة مع امكانية التوجه نحوالتصدير.

كما أن هذا المشروع بإمكانه إنشاء 3 آلاف منصب عمل، على أن يوفر ألف منصب دائم مع دخوله مرحلة الإنتاج.

ولدى تطرقه لاستغلال الرخام والغرانيت، كشف الوزير، أن الجزائر قادرة على تغطية 200 بالمائة من احتياجاتها.


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