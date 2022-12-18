عرقاب: الجزائر تدرس مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأحد، أن الجزائر تعمل على استغلال قدراتها الفائضة في مجال انتاج الكهرباء من أجل تصديرها لاسيما نحو أوروبا.

وأورد عرقاب، في تصريح نقلته وكالة الأنباء، على هامش مراسم تدشين المقر الجديد لصندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، أن الجزائر “تدرس بصفة جدية مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا. بالنظر لقدرتها الانتاجية الهائلة من الكهرباء والتي تجعل منها قطبا طاقويا بامتياز”.

و أضاف عرقاب بالقول: “نحن بصدد طرح جميع الحلول الطاقوية على شركاء الجزائر لاسيما في أوروبا. من أجل توفير الطاقة بمختلف أنواعها في السوق الأوروبية”.

وتابع الوزير، أن مجمع سونلغاز لديه من المؤهلات ما يسمح له بولوج الأسواق العالمية. وبالأخص من حيث القدرة الانتاجية وكذا الكفاءات البشرية التي بات اهتمامها منصبا الان على توفير “جودة الطاقة”.

كما أشار الوزير إلى أن الجزائر أصبحت “منتجا كبيرا” للكهرباء بطاقة انتاجية تفوق 25 ألف ميغاواط.

وتستهلك منها 17 ألف ميغاواط في أوقات الذروة، وهو ما يجعل من الجزائر قطبا طاقويا بامتياز.

وأشار عرقاب، إلى أن الجزائر تتمتع، زيادة على قدرات الانتاج الهائلة في الكهرباء، بقدرات انتاجية كبيرة في الغاز، والمواد البترولية وغيرها.