عرقاب: الجزائر ترحب بعودة ليبيا للإنتاج

قال وزير الطاقة والرئيس الحالي لمنظمة اوبك محمد عرقاب أن الجزائر ترحب بعودة ليبيا إلى الإنتاج في مجال النفط.

وخلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي كشف الوزير أن الجزائر تنسق مع ليبيا وهذا لا يؤثر على الإتفاق التاريخي .

ومن جهته قال الوزير السعودي للطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان أن لا يمكن أن نتدخل في حالة عادت ليبيا فعودة موفقة ونتمنا لها كل الخير.

كما اكد الأمير عبد العزيز بن سلمان أن كل من دولة ليبيا وفينزويلا وإيران مستبعدة من هذا الإنفاق.

واشار الوزير السعودي أن المنظمة تحيد الجانب السياسي وتضع كل النزاعات السياسية خارج المنظمة