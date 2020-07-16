عرقاب.. الجزائر تستورد “الغرانيت” والرمال من الخارج والدولة تعمل للقضاء على هذه الظاهرة

قال وزير المناجم، محمد عرقاب، إنّ الجزائر تملك خيرات كثيرة في مجال المعادن.

وأشار عرقاب، إلى أن بلادنا تحتوي على أكثر من 1700 موارد معدنية منها مكتشفة وغير مكتشفة.

وأضاف الوزير، في تصريح للتلفزيون العمومي، أن هناك 40 من هذه الموارد مستوردة من الخارج، التي تخصص لها فاتورة واحد مليار دولار وقابلة للارتفاع، لأن حتى الأحجار التزيينية تستورد من الخارج.

وأكد وزير المناجم، أن الجزائر عندها مكامن كبيرة من الأحجار التزيينية ولازالت تستورد الغرانيت والرمال من الخارج.

وكشف عرقاب أن في فترة وجيزة يمكن قلب المعادلة، بوضع خطة مدروسة للبحث عن تعويض لاستيراد هذه المواد بإنتاج وطني.