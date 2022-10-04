عرقاب: الجزائر تصدر 7 ملايين طن من الأسمدة

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر تصدر اليوم، 7 ملايين طن من الأسمدة المصنعة والمواد النصف النهائية. حيث تشمل 3 ملايين طن من اليوريا. و2 مليون طن من الفوسفات المعالج، 2 مليون طن من الأمونيا.

كما تنتج الجزائر مئات الآلاف من أنواع الأسمدة الازوتية والفوسفاتية المركبة، “لمواكبة النهضة الزراعية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد”. مذكرا “أن الجزائر وضعت في أوائل الستينات اللبنات الأولى والأساسية لصناعة الأسمدة”. من خلال “إنشاء مصنعين لإنتاج الأمونيا والأسمدة بكل من عنابة وأرزيو”.

وتواصل الجزائر اهتمامها بتنمية وتطوير هذه الصناعة إذ “تعتبر منتجا له مكانته وأهميته في السوق العالمية”-حسب الوزير عرقاب-.

كما تعرف السوق الداخلية استمرارية في تمويل وتزويد الفلاحين بالأسمدة والمدخلات الزراعية. “على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا والنزاعات الجيوسياسية التي أثرت على وفرة الأسمدة والمواد الأولية”. بالإضافة إلى “غلاء أسعارها في الاسواق الدولية”, حسب الوزير.

في حين، تابع وزير الطاقة “إن ضمان تدفق هذا المنتوج من أولوياتنا, فهي تعتبر عنصرا أساسيا لضمان الأمن الغذائي الذي تلعب فيه الشركات الناشطة في المجال”. و”الهيئات الدولية كالاتحاد العربي للأسمدة دورا حيويا, مع تأكيد ضرورة مرافقة للفلاحين”. و”إرشادهم للطرق العلمية والعملية في استعمالها لزيادة المردودية الإنتاجية”.

وبخصوص التغيرات المناخية وتأثيرها على هذه الصناعة، اعتبر الوزير بأن الأخذ بعين الاعتبار بهذه القضية هو “من القناعات الراسخة لدى الدولة الجزائرية”. حيث تعمل على رفع مستوى استخدام الطاقات المتجددة بكل أنواعها في المنظومة الطاقوية الوطنية المستقبلية. مشيرا إلى “تخصيص استثمارات هامة في إطار مشاريع الهيدروجين الأخضر”. الذي “يعمل القطاع على انجازه في اطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الهيدروجين بالشراكة مع متعاملين أجانب”.