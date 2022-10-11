عرقاب: الجزائر تلتزم دائما بعقودها في إمدادات الغاز

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن الجزائر تلتزم دائما بعقودها في إمدادات الغاز. مشيرا إلى أن الجزائر منتج للكهرباء تسمح لها بدخول السوق الاوروبية.

وأضاف عرقاب خلال إجتماع الجزائر والإتحاد الأوروبي، السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة، أنه تم التطرق إلى مدى تقدم المشايع المبرمجة بين الجزائر في مجال الطاقة والطاقة المتجددة والبيئة.

كما أشار عرقاب إلى أنه تم الطرق خلال الإجتماع إلى إمدادات الغاز. مؤكدا أن الإمدادات حسب العقود والجزائر دائما تلتزم بعقودها. مشيرا في ذات السياق، إلى أن الجزائر منتج للكهرباء تسمح لها بدخول السوق الأوروبية. كما يجب أن يكون هناك ربط عبر الخطوط التي يتم تمريرها عبر البحر.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن إنتاج الكهرباء في الجزائر سيعتمد على الطاقات المتجددة بنسبة 50بالمائة. ابتداء من هذه السنة إلى غاية 2035. وسيتم المضي في المرحلة الثانية لتجسيد المشاريع النموذجية لتطوير الهيدروجين. خاصة مع النمودج الطاقوي الذي تضعه الجزائر بالشراكة مع المفوضة الاوروبية للطاقة للتحكم في الإنبعاتات الغازية وغاز الميثان.

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جدّدت الجزائر والإتحاد الأوروبي، خلال إجتماعهما السنوي الرابع للحوار السياسي رفيع المستوى حول الطاقة، المنعقد أمس الإثنين. إرادتهما المشتركة للعمل على تعزيز علاقات الشراكة في المجال الطاقوي.

وقال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن الطرفان جدّدا إرادتهما المشتركة للعمل على تعزيز علاقتهما في مجال الطاقة. من خلال إستمرار التبادلات والتشاورات في إطار أفواج عمل للخبراء. بخصوص الغاز الطبيعي وافاق تطوير البنى التحتية والكهرباء. لاسيما ما يتعلق بالربط الكهربائي. وكذا الطاقات الجديدة والمتجددة والكفاءة الطاقوية”.

من جهته دعا عرقاب الشركات من دول الإتحاد الأوروبي لاغتنام جميع الفرص لمواصلة تطوير الشراكة مع الجزائر. من خلال إستثمارات على أساس مبدأ “رابح – رابح”. مذكرا في هذا الإطار أنه سيتم تنظيم أعمال المنتدى الثاني بين الجزائر والإتحاد الأوروبي في مجال الطاقة. والذي يشكل عملا ملموسا تم تنفيذه ومثالا حيا على ديناميكية هذا التعاون.

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