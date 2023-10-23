عرقاب: الجزائر تملك قدرات هائلة لتكون فاعلا رئيسيا في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أن تطوير الهيدروجين الأخضر يعد أحد الاهداف الاولية للحكومة الجزائرية ونحن على قناعة أن بلادنا تمتلك مؤهلات وقدرات هائلة تسمح لها ان تكون فاعلا اقليميا رئيسيا في هذا المجال.

وخلال اشرافه على أشغال يوم الطاقة الخامس الجزائري الألماني، تحت شعار ” تكنولوجيات المستقبل التي تجمعنا -. الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”. أكد عرقاب أن الجزائر تهدف الى جعل الهيدروجين ناقلا استراتيجيا احتراما منها لالتزاماتها المناخية وبرنامجها من حيث التحول الطاقوي.

مضيفا أن “البحث والتنقيب على المواد النادرة وانتاجها يعد ايضا من بين المحاور المهمة لاستراتيجيتنا. لاسيما تلك المستخدمة في تقنيات تخزين الكهرباء مثل الليتيوم والزنك والمعادن النادرة”.

وفي هذا المجال “يضيف الوزير- تم وضع خطة عمل شاملة بدء من وضع الاطار التنظيمي والمؤسساتي المناسب. وتنمية راس المال البشري مع تحديد التدابير اللازمة ومصادر التمويل اضافة الى تفعيل التعاون الدولي من اجل نقل التكنولوجيا والخبرات.

كما أوضح ذات المتحدث أنه يجري حاليا دراسة امكانية القيام بمشاريع تجريبية علمية للتحكم في سلسلة انتاج الهيدروجين، ومن بين هذه المشاريع مشروع بـقدرة 50 ميغاواط لانتاج الهيدروجين الاخضر بمساهمة 35 مليون اورو على شكل هبة من الحكومة الألمانية.

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بقيمة مليار دولار.. إطلاق مشروع ضخم للتخزين الطبيعي للكربون

كشف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، أن الجزائر وعبر شركة سوناطراك تعتزم اطلاق مشروع ضخم بغرض التخزين الطبيعي للكربون من خلال غرس 420 مليون شجرة على مدى 10 سنوات باستثمار يقدر بمليار دولار.

وخلال كلمته بمناسبة اشرافه على أشغال يوم الطاقة الخامس الجزائري الألماني، تحت شعار ” تكنولوجيات المستقبل. التي تجمعنا – الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر”. أكد عرقاب أن التغيرات الجيوسياسية الحالية وكذا اعتماد سياسات طموحة جدا في مجال الحد من انبعاثات الغاز الدفيئة. قد اثرت تاثيرا كبيرا على الاسواق وتدفقات الطاقة حيث تراجعت الاستثمارات البينية في مجال الصناعة البترولية الغازية. وهذا سيؤثر حمتما على الطلب العالمي المتزايد على الطاقة في المستقبل.