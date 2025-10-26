عرقاب: الجزائر تُراهن اليوم على سوناطراك

كشف وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، أن سوناطراك تواجه اليوم تحديات وفرص واعدة في عالم يشهد تحولات عميقة في مجال الطاقة.

وأوضح عرقاب خلال كلمة له على هامش مراسم تسليم واستلام المهام بين الرئيس المدير العام الجديد لسوناطراك نور الدين داودي وسابقه رشيد حشيشي. أن مجمع سوناطراك، يمثل القلب النابض للاقتصاد الوطني. مطالب بالانخراط بقوة في مرحلة جديدة من الإقلاع المؤسسي والابتكار التقني. خاصة في ظل التحولات العالمية العميقة في مجال الطاقة.

وأشار عرقاب إلى أن أولويات المجمع تتركز حول رفع قدرات الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي، كطاقة نظيفة وآمنة. تعزيز الصناعة التحويلية عبر تطوير مشاريع البتروكيمياء لرفع القيمة المضافة. وتوسيع نطاق التعاون والشراكة الدولية من خلال توقيع عقود نوعية مع كبريات الشركات العالمية مثل شفرون (Chevron) وإكسون موبيل (ExxonMobil). بالإضافة كذلك إلى تسريع وتيرة التحول الطاقوي، والعمل على تقليص انبعاثات الكربون وتطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون (CCS). وتحديث نظم الاستكشاف والإنتاج باستعمال أحدث التكنولوجيات الرقمية والذكاء الإصطناعي.

وأوضح عرقاب، أن سوناطراك مطالبة بمواصلة دورها في تنفيذ استراتيجدية الدولة للحد من الإنبعاثات وتحقيق الأمن الطاقوي مع التركيز على البحث وبناء الكفاءات الوطنية التي تمثل الثروة الحقيقة للمؤسسة. كما أن الجزائر تراهن اليوم على سوناطراك لتضل في طليعة المؤسسات الرائدة من خلال الابتكار، و الاستثمار المسؤول والالتزام البيئي والمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة.

