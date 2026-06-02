عرقاب: الجزائر سترافق جمهورية النيجر الشقيقة في تطوير قطاع المحروقات

أكد وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تواصل العمل على تعزيز التعاون الإفريقي وتجسيد الشراكات الاستراتيجية القائمة على مبدأ المنفعة المتبادلة والتكامل الاقتصادي.

وشدّد عرقاب خلال استقباله اليوم وزير البترول لجمهورية النيجر، حمادو تيني، على التزام الجزائر بمرافقة جمهورية النيجر الشقيقة في تطوير قطاع المحروقات. ودعم المشاريع الهيكلية الكبرى التي من شأنها تعزيز الأمن الطاقوي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

من جانبه، أشاد وزير البترول النيجري بمستوى علاقات التعاون القائمة بين البلدين، وبالدور الريادي الذي يضطلع به مجمع سوناطراك على المستوى الإفريقي. مؤكدا أهمية الإستفادة من الخبرة الجزائرية في مختلف مجالات صناعة النفط والغاز. ولاسيما في ميادين التكوين، ونقل التكنولوجيا، وتطوير المشاريع البترولية والغازية.

كما جدد تأكيد بلاده على الأهمية الاستراتيجية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. باعتباره مشروعا محوريا من شأنه تعزيز الاندماج الطاقوي الإفريقي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الثلاث.

