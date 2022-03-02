عرقاب: الجزائر ستنتج أزيد من مليون برميل يوميا شهر أفريل

كشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، بأن انتاج الجزائر من النفط سيتجاوز مليون برميل في اليوم خلال أفريل القادم. وذلك بزيادة قدرها 10 آلاف برميل عن شهر مارس.

وقال الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع الوزاري ال 26 للبلدان الأعضاء في أوبك وغير اوبك “اوبك+”. أن “انتاج الجزائر من النفط سيصل الى مليون والفي برميل في اليوم خلال شهر افريل القادم”.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تطبيق قرار “أوبك+” المتخذ في اجتماعها الوزاري ال26. والذي يقضي بزيادة إجمالية قدرها 400 ألف برميل/يوم في أفريل المقبل.

وقال عرقاب أن “الدول الموقعة على اعلان التعاون اوبك وخارج اوبك. قررت مواصلة الزيادة الاجمالية للانتاج ب بضخ 400 ألف برميل إضافي يوميا في السوق خلال شهر افريل المقبل”.

كما شارك عرقاب اليوم، عبر تقنية التناظر عن بعد، في أشغال الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك وخارج أوبك.

وخصص اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة للمتابعة أوبك وخارج أوبك لدراسة وضع سوق النفط العالمية ومؤشرات تطوره على المدى القصير. وكذلك تقييم مستوى الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج من قبل دول “أوبك+” لشهر جانفي 2022.

كما بلغ مستوى الامتثال الإجمالي 129 بالمائة في جانفي الماضي.

وقال عرقاب بأن وزراء الطاقة في دول “أوبك+” قرروا، من جانب آخر، الاجتماع مرة أخرى في 31 مارس الجاري.

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