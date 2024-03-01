عرقاب: الجزائر لن تدخر أي جهد لإنجاح القمة وتطوير صناعة الغاز الطبيعي

قال وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب نؤكد إلتزامنا ووعينا الجماعي على ضرورة تكثيف التعاون والتشاور. لصياغة اقتراحات وتوصيات فعالة لرفعها في اجتماع قمة يوم غد السبت.

وقال عرقاب خلال كلمة له خلال إنطلاق الإجتماع الوزاري الإستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة. أنه لمن دواعي الإفتخار أن تستضيف الجزائر هذا الحدث الهام تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. مشيرا إلى أنه وبناء على توجيهات الرئيس عملت الحكومة بكل تفان لإنجاح القمة. وتمكين القادة الدول أعضاء المنتدى من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في تحقيق الرفاهية لبلداننا. والمساهمة في تحقيق الأمن الطاقوي العالمي.

كما أضاف عرقاب، أن التوصيات والإقتراحات سترفع إلى قمة يوم غد من أجل إتخاذ القرارات. ورفع التحديات التي ستواجه بلداننا في المستقبل. مؤكدا أن الجزائر لن تدخر أي جهد لإنجاح أعمال وفعاليات هذه القمة الهامة. من اجل تطوير صناعة الغاز الطبيعي لا سيما من خلال المشاريع ذات الأولوية المشتركة التي تهدف إلى بناء أنظمة طاقوية مرنة ومستدامة

وفي سياق ذي صلة، أشار عرقاب، إلى أن الجزائر قد احتفلت الاسبوع الفارط بالذكرى 53 لتأميم المحروقات الذي يشكل نقكطة تحول هامة في صتناعة المحروقات في الجزائر وتعتبر فرصة لإعادة التأكيد ودعم الحقوق السيادية الدائمة لجميع البلدان على موارها الطبيعية