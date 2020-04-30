عرقاب: الجزائر مستعدة لتخفيض انتاجها من النفط بداية من الغد وفقا لاتفاقية أوبك

سيدخل اتفاق خفض الإنتاج التاريخي الموقع يوم 12 أفريل 2020 بين الدول الأعضاء الـ 23 في منظمة الاوبك و غير الاوبك الموقعين على “إعلان التعاون” غداً 1 ماي 2020

وقال وزير الطاقة ورئيس مؤتمر اوبك محمد عرقاب في تصريح له اليوم أن الجزائر مستعدة لخفض إنتاجها ابتداء من غدا الموافق لالفاتح من شهر ماي وفقا لاتفاقية أوبك

وأضاف الوزير أنه وفي ظل الصعوبات غير المسبوقة التي تواجه سوق النفط ، فانه من الضروري ان تطبق جميع البلدان الموقعة اتفاق خفض الإنتاج بالكامل وأن يكون الهدف هو ضمان معدل امتثال يفوق ال100٪”.

كما أعرب عرقاب عن شكره للدول المنتجة الأخرى التي أعلنت عن تخفيضات طوعية في إنتاجها.

وأشار ذات المسؤول إلى أن ازمة كورونا كان لها تأثيرا شديدا على سوق النفط ،بحيث ادت الى انخفاض كبير في الاسعار و ارتفاع في المخزون”.

كما اعتبر الوزير أن الارتفاع التدريجي في الطلب على النفط نتيجة استئناف النشاط الاقتصادي العالمي من جهة ، وانخفاض العرض من جهة أخرى، سيسمح بإعادة الاستقرار تدريجيا لسوق النفط و بالتالي ارتفاع في الأسعار.

و بعد اشارته إلى أن هناك العديد من الشكوك وأن تقلبات الأسعار ستظل مرتفعة في الأسابيع المقبلة ، أكد الوزير أن منظمة الاوبك ستواصل متابعة تطور سوق النفط وآفاقه ، وأنها مستعدة لإتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية بالتعاون و بالإجماع مع شركائها في اتفاقية “اعلان التعاون”.