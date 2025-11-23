عرقاب: الجزائر مستعدة لتعزيز دور ”اليونيدو” وبناء مستقبل صناعي أكثر ازدهارا للجميع

شارك وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب ممثلاً للجزائر في أشغال المؤتمر العام الـ21 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو - ONUD”. المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال الوزير عرقاب في كلمة له، إنّ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو – ONUD” شريك أساسي لتحقيق التنمية المستدامة. لا سيما الهدف الـ09 المتعلق بالصناعة والابتكار. مضيفا أنه بالرغم من تزايد حجم التحديات من الصراعات الجيوسياسية والتغير المناخي وتعاظم الفجوة التكنولوجية. فإننا على قناعة أنكم ستنجحون مرة أخرى لتخطي الصعاب.

وأشار وزير الدولة، أن الجزائر تؤكد استعدادها للعمل بشكل بنّاء ومواصلة تعزيز دور ”اليونيدو” الحيوي. والعمل يدا بيد مع الدول لمواجهة التحديات المشتركة وبناء مستقبل صناعي أكثر ازدهارا للجميع.

