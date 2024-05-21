عرقاب: الجزائر مستعدة لمرافقة جمهورية الكونغو في مشاريع الكهرباء

تحادث وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ببرازافيل، مع وزير الطاقة والموارد المائية الكونغولي، إيميل أووسو.

وحسب بيان للوزارة، فقد رحب الطرفان بمستوى العلاقات التي تربط البلدين. والتي تتماشى ورغبة قادة الدولتين. حيث استعرضا فرص تطوير علاقات التعاون في مجالات إنتاج، ونقل وتحويل وتوزيع الكهرباء. وصيانة وإنتاج المعدات الكهربائية، والتكوين.

كما رحب وزير الطاقة والمناجم بتلاقي وجهات النظر بشأن التنمية الاقتصادية والمستدامة. وأكد على استعداد الجزائر لمرافقة جمهورية الكونغو في مشاريعها المتعلقة بالكهرباء، من خلال مجمع سونلغاز. والعمل على نقل المعرفة والخبرة، لا سيما فيما يتعلق بالهندسة ودراسات وتطوير الشبكات الكهربائية وتطوير الطاقات المتجددة ولاسيما الشمسية الكهروضوئية.

كما ناقش الجانبان مختلف المجالات التي تتاح فيها فرص تعزيز علاقات التعاون والاستثمار وتبادل الخبرات وإيجاد حلول للاهتمامات المشتركة. ولاسيما بين مجمع سونلغاز والشركة الكونغولية للكهرباء.

للإشارة فقد حضر اللقاء الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، والرئيس المدير العام لسوناطراك، رشيد حشيشي. ورئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، مراد حنيفي، والمدير العام للمعهد الجزائري للبترول واطارات من الوزارتين.