عرقاب: الجزائر مستعدّة لنقل خبراتها الطاقوية إلى الأفارقة

أعلن وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عن إستعداد الجزائر لنقل خبراتها الطاقوية إلى الأفارقة.

وحسب بيان لوزارة الطاقة والمناجم، فإنه وعلى هامش إستقبال الوزير عرقاب لرئيس غرفة الطاقة الإفريقية (AEC)، أن جي إيوك. ناقش الطرفان “الخبرة التي يمكن للجزائر أن تقدمها للبلدان الإفريقية في مجال البحث واستكشاف المحروقات. وتطوير الحقول، وإنتاج الكهرباء ونقلها، والطاقات المتجددة”.

كما أكد عرقاب إستعداد الجزائر لتعزيز العلاقات ومرافقة البلدان الإفريقية. من خلال التدريب ونقل خبرتها في هذه المجالات.

ورحّب عرقاب رفقة رئيس غرفة الطاقة الإفريقية الجانبان بالجهود المشتركة والتعاون بين البلدان الأفريقية داخل “أوبك”. وكذلك في إطار المنظمة الإفريقية للبلدان المنتجة للنفط، لاسيما “انعقاد الطبعة الأولى لمنتدى مديري مؤسسات التكوين في مجال البترول والغاز للدول الأعضاء في المنظمة الإفريقية المنتجة للبترول. الذي أشرف على تنظيمه المعهد الجزائري للبترول بولاية سكيكدة يومي 21 و22 جوان الحالي”.

وبالتزامن مع تقديم دعوة لوزير الطاقة والمناجم عرقاب للمشاركة في أسبوع الطاقة الإفريقي، المقرر عقده في أكتوبر المقبل بكاب تاون الجنوب إفريقية. شدّد أيوك على “أهمية دعم الجزائر لأنشطة مختلف منظمات الطاقة في إفريقيا، لاسيما التعاون مع القطاع الخاص الجزائري في مجال الطاقة وإمكانيات تقديم الخدمات إلى البلدان الافريقية في هذا المجال.

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