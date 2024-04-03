عرقاب: الجزائر ملتزمة بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاج النفط إلى غاية جوان

شارك وزير الطاقة محمد عرقاب عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. في أعمال الاجتماع الـ53 للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة لأوبك والغير أوبك.

وأكد عرقاب أن الجزائر ملتزمة بالحفاظ على التخفيض الطوعي والإضافي لإنتاجها إلى غاية جوان 2024.

وأكد عرقاب أن الوزراء الأعضاء في اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة يتابعون باستمرار تطور أساسيات سوق النفط. خلال الأشهر المقبلة كون الوضع الاقتصادي العالمي على المدى القريب. لايزال غير مؤكد حيث تتباين التوقعات بشكل كبير مع وجود فجوات كبيرة في النمو الاقتصادي من منطقة إلى أخرى.

وأشار عرقاب أن حالة عدم اليقين هذه يمكن أن تؤثر على نمو الطلب العالمي على النفط على الرغم من تزويد السوق بالإمدادات الكافية.

وأضاف عرقاب “من خلال السعي إلى تعديل مستويات إنتاجنا بشكل جماعي وفردي. لقد تمكنا تدريجيا من استعادة الظروف اللازمة لسوق نفط أكثر استقرارا وأقل عرضة للتقلبات”.

وناقش الوزراء ناقشوا الوضع الحالي لسوق النفط العالمية وآفاق تطوره على المدى القصير.

كما قام أعضاء اللجنة بتقييم مستوى الامتثال لالتزامات الحد من الإنتاج لدول أوبك+ لشهري جانفي وفيفري 2024.