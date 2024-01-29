عرقاب: الجزائر مورد آمن وجاهزة لاحتضان منتدى الدول المصدرة للغاز

قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، بحاسي الرمل بولاية الأغواط، إنّ الجزائر تعد مورد آمن وموثوق للطاقة لأوروبا، وجاهزة لاحتضان فعاليات المنتدى السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز.

وأوضح الوزير خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته للولاية ” أن الجزائر تعد مورد آمن وموثوق للطاقة لأوروبا وهي أهم الشركاء لها. وليس جديد عن الجزائر أن تتبوأ مراكز عليا في نسبة توريد الطاقة وبالخصوص الغاز لأوروبا”.

مضيفا ”أن منطقة حاسي الرمل تعتبر مفخرة في إنتاج الغاز لكونها تعد أكبر احتياطي غاز في إفريقيا والرابع عالميا”.

وفي ذات السياق أشار وزير الطاقة ”أن استلام مشروع بوستينغ 3 في محطته الثانية خلال سنة 2026. سيمكن من رفع نسبة استغلال الغاز من 65% إلى 96%. مثنيا في ذات الوقت على الدور الذي تؤديه سونلغاز في إعادة بعث المشروع بأيادي جزائرية ‘‘. وأردف قائلا ”أن الجزائر تسير بخطى ثابتة لتحقيق الأمن الطاقوي ”خاصة وأننا – كما قال ”’نتحكم بالكامل. في تسيير مصانع البوستينغ إضافة إلى أن تصنيع قطع الغيار الأساسية. يتم بالكامل محليا وهذا دليل على النجاح’‘، مؤكدا أن دائرته الوزارية تواصل دعمها لسونلغاز وسوناطراك.

وفي سياق آخر، أكد عرقاب بالمناسبة، أن الجزائر جاهزة تماما لاحتضان فعاليات المنتدى السابع لرؤساء الدول المصدرة للغاز. مبرزا أهمية هذا التجمع في هذا الوقت لإبراز دور الغاز في الانتقال الطاقوي والتأكيد على أنه طاقة نظيفة وطاقة مساعدة على تطوير الطاقات المتجددة.

جدير بالذكر، أن المسؤول الأول على قطاع الطاقة، استهل زيارته بتفقد محطتي توليد الغاز 1 و2 بحاسي الرمل. حيث استمع إلى عرض شامل حول وضعيتهما قبل أن يعاين محطة البوستينغ. واستمع إلى عرض حول المرحلة الثانية من المشروع.

وفي ختام زيارته دشن وزير الطاقة والمناجم المركز الطبي لسوناطراك بحاسي الرمل.

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