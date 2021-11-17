عرقاب.. الجزائر وفية عن طريق سوناطراك بوعودها من حيث امدادات الغاز

جدّد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، وفاء الجزائر بوعودها من حيث إمدادات الغاز المميع لكل زبائنها في أوروبا واستعدادها لتلبية الطلبات الإضافية ان تطلب الأمر ذلك ، مؤكدا استعداد سوناطراك للتكفل بكل الاحتياجات والاستثمارات الحالية والمستقبلية لشركاء الجزائر.

وقال وزير الطاقة عقب الاجتماع الـ23 لمنتدى دول مصدرة الغاز بأبو ظبي في حديث للإذاعة “نحن أوفياء عن طريق سونطراك”. و”بكل تعهداتنا التعاقدية وكذلك الطلبات الاضافية بالنسبة لزبائننا ، وأن سونطراك تطور حقولها وأعمالها وتزيد من انتاجها ” –يضيف المسؤول-.

وأشار الوزير عرقاب إلى أن الوفد الجزائري شارك في مائدة مستديرة حول الهيدروجين وكيفية تطوير هذه الطاقة الجديدة. كما استعرض ما تملكه الجزائر من امكانات هائلة من بنية تحتية وهياكل جاهزة لدى سونطراك لكي تنشئ هذه الطاقة البديلة الجديدة. مؤكدا جاهزية الجزائر لاستيعاب هاته الاستثمارات والمضي قدما في استغلال الطاقات الجديدة والمتجددة و الانتقال الطاقوي.

وقال عرقاب في الخصوص “سوناطراك متمكنة من التكنولوجيا ولديها الكفاءة اللازمة للتأقلم مع هذه الطاقة الجديدة. مضيفا “لدينا تجارب الآن مع شركائنا في ألمانيا وايطاليا في تطوير الهيدروجين”.

وأشار عرقاب إلى أن الجزائر قد أجرت مشاورات عديدة مع عدة وزراء وكبريات الشركات في المحروقات حول قانون المحروقات الجديد. إضافة إلى “النصوص التطبيقية الجاهزة والظروف الملائمة للاستثمار في الطاقة خاصة مجال المحروقات”.

كما أكد وزير الطاقة، “تركنا انطباعا جيدا عند الشركات التي التقينا بها حيث أبدوا اقتناعهم بقانون المحروقات الجديد”. كما “اطلعوا على التقنيات الحديثة التي تعتمدها سوناطراك طوعيا لحماية البيئة كتخفيض انبعاث الغازات وتقنية ونزع الكربون”.

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