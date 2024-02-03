عرقاب: الحكومة منخرطة بشكل كامل في إستراتيجية الانتقال الطاقوي آفاق 2035

أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم أن الحكومة منخرطة ”بشكل كامل” في إستراتيجية الانتقال الطاقوي آفاق 2035.

وخلال أشغال لقاء وطني حول موضوع ” الطاقات المتجددة فرص تحقيق الانتقال الطاقوي”، أوضح عرقاب ”أن الحكومة منخرطة بصفة كاملة في إستراتيجية الانتقال الطاقوي من خلال مخطط عمل يمتد حتى آفاق 2035 ومبني على استغلال الطاقات المتجددة قصد إحداث القطيعة مع نمط الإنتاج والإستغلال الطاقوي الذي يعتمد بشكل رئيسي على المحروقات”.

وأضاف عرقاب أن الهدف المسطر من طرف السلطات في البلاد ضمن هذا المخطط في تحقيق إنتاج يقدر بـ15.000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية في آفاق 2035 بفضل محطات كهروضوية منتشرة على مستوى العديد من مناطق الوطن كتلك المقررة بولاية بشار.

كما انه من المتوقع إنشاء 4 محطات من هذا النوع ببلديات القنادسة بطاقة إنتاج تقدر بـ 120 ميغاوات والعبادلة مع إنتاج ايضا 80 ميغاوات إضافة إلى المحطتان اللتان تقعان ببني ونيف ولحمر بطاقة إنتاج تساوي 20 ميغاوات لكل منهما، كما جرى شرحه.