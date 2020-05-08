عرقاب: السوق النفطية تستقر خلال السداسي الثاني لهذه السنة

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب، أنّ السوق النفطية ستعود لتوازنها خلال السداسي الثاني من هذه السنة، خاصة بعد شروع عديد الدول في رفع قيود الحجر الصحي الذي فرضه الوباء.

وقال عرقاب إنّ إجراءات رفع القيود سيتبعه تدريجيا إنتعاش الطلب بإسترجاع بعض القطاعات بالعالم نشاطها الطبيعي حسب ما نقلته وكالة الأنباء.

وأضاف وزير الطاقة، أن السوق العالمية شهدت تدفقات كبيرة للبترول خلال شهري مارس وأفريل إضافة إلى فيروس كورونا الذي أدى إلى إحداث عدم التوازن بالسوق بين العرض والطلب.